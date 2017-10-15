نادر خليل يكشف آخر تطورات مشاركة الأهلي في بطولة الناشئين بالصين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال نادر خليل، مدير التسويق بالنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر، سيقوم خلال الساعات القليلة المقبلة بتحديد شكل بعثة النادي إلى الصين لتوقيع عقود المشاركة في بطولة العالم للناشئين والتي تقام منتصف العام المقبل.

وأضاف خليل في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: "البطولة منظمة من خلال الشركة المالكة لنادي جوانزو وهي شركة عالمية وتملك رأس مال يصل إلى 3.5 تريليون يوان صيني".

شاهد أيضا

وأوضح: "جوائز البطولة تصل إلى 31.5 مليون دولار وبطل المسابقة سيحصل على 2.5 مليون دولار، والجوائز تفوق مسابقات رسمية تابعة للاتحاد الدولي".

يذكر أن البطولة تعد هي الأكبر من نوعها حيث يشترك بها 110 فرق تحت 19 عامًا من جميع أنحاء العالم ويصل مجموع جوائزها إلى 31.5 مليون دولار.