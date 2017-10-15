كمال درويش يوجه رسائل خاصة لمرتضى منصور

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كتب- كريم قماح:

وجه كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسائل خاصة لكلا من مرتضى منصور، رئيس الزمالك الحالي، وأحمد سليمان، المرشح في الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء، وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق.

وقال درويش، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: "مرتضى عمل شغل جيد في الزمالك لكن عليه عدم إهداره بالكلام اللي ملوش لازمة".

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وأضاف: "أقول لأحمد سليمان العملية صعبة للغاية وتحتاج لمجهود كبير، وبالنسبة لممدوح عباس فكان الزمالك يعيش معه فترة صعبة".

وأكمل: "هاني أبو ريدة عليك واجب كبير تجاه الكرة المصرية، بينما خالد عبد العزيز أنجز منشأت رياضية كبيرة وعليه اختيار الأشخاص الأفضل والمؤهلين لإدارتها".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن إقامة الانتخابات يومي 23 و 24 نوفمبر المقبل، وفتح باب الترشح يوم 2 من الشهر نفسه.