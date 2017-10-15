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ضبط ١٤ ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالجيزة

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ضبط ١٤ ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالجيزة ضبط ١٤ ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالجيزة

مصراوي Masrawy

ضبط ١٤ ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالجيزة

12:32 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط ١٤ ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالجيزة

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

قبضت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، صاحب شركة لحيازته ١٤ ألف قطعة وجهاز مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الجيزة.

كانت معلومات وردت إلى اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب شركة مستلزمات طبية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها في الجيزة، وغير خاضعة للإشراف الطبي أو تصريح من وزارة الصحة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أمكن ضبطه، كما تم ضبط 120 جهاز مستلزمات طبية "قياس الضغط"، و 13716 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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