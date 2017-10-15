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ضبط 17 طن أرز تحوي حشرات بمصر القديمة

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مصراوي Masrawy

ضبط 17 طن أرز تحوي حشرات بمصر القديمة

12:24 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط 17 طن أرز تحوي حشرات بمصر القديمة

ضبط 17 طن أرز تحوي حشرات

كتب - سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط أمين عهدة الشركة المصرية لتجارة الجملة لحيازته 17 طن أرز تحوي حشرات وسوس في القديمة.

كانت معلومات وردت إلى اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية للتموين، مفادها حيازة وتجميع أمين عهدة تابع لشركة المصرية لتجارة الجملة، بنطاق دائرة قسم مصر القديمة، كمية من الأرز المخصص ربط على البطاقات التموينية وارتفاع نسبة الكسر والشوائب وغير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقدة مع الهيئة السلع التموينية، تمهيدًا لتوزيعها على أصحاب محال البدلة التموينية وصرفها للمواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة أمكن ضبطه، وبالفحص عُثر على 17 طن أرز تحوي "حشرات، وسوس" وارتفاع نسبة الشوائب وغير مطابقة للمواصفات.

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