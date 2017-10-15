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تأجيل 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن موالين للإخوان لـ22 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن موالين للإخوان لـ22 أكتوبر

12:24 م الأحد 15 أكتوبر 2017

تأجيل 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن موالين للإخوان لـ22 أكتوبر

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان لجلسة 22 أكتوبر الجاري.

اختصمت الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامي وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق رئيس الوزراء بصفته.

وطالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر والإعلامي معتز مطر وعاصم عبد الماجد.

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مصراوي Masrawy

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