تأجيل 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن موالين للإخوان لـ22 أكتوبر
تأجيل 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن موالين للإخوان لـ22 أكتوبر
12:24 م الأحد 15 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان لجلسة 22 أكتوبر الجاري.
اختصمت الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامي وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق رئيس الوزراء بصفته.
وطالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر والإعلامي معتز مطر وعاصم عبد الماجد.
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