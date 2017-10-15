الإداري يؤجل استشكال محمد الأمين على وقف قرار إنشاء غرفة الإعلام لـ 22 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل الاستشكال الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف قرار إنشاء "غرفة الإعلام" وتعيين محمد الأمين رئيسًا لها، مع وقف قرار منع ظهور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الإعلام لجلسة 22 أكتوبر الجاري.

واختصم الاستشكال رقم ٣٠١٦٠ المقام من رجل الأعمال محمد الأمين، ومرتضى منصور وآخرين.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، التي طالب فيها بوقف قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام وتعيين محمد الأمين، رئيس شبكة قنوات "سي بي سي" رئيسا لها مع وقف قرار منع ظهور مرتضى في الإعلام، وأمرت ببطلان قرار إنشاء الغرفة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع قرارات الغرفة.

واختصمت الدعوى وزير الاستثمار ورئيس المنطقة الحرة بصفتيهما، وذكرت أنه لا يوجد قرار من الأساس صادر من وزير الاستثمار بوجود الغرفة، وبالتالي فإنها كيان غير قانوني وليس لها صفة من الأساس.