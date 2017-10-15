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الجنايات تقضي بوقف مُحاكمة مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس"

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الجنايات تقضي بوقف مُحاكمة مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس" الجنايات تقضي بوقف مُحاكمة مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس"

مصراوي Masrawy

الجنايات تقضي بوقف مُحاكمة مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس"

12:22 م الأحد 15 أكتوبر 2017

مُحاكمة مرسي - أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الأحد، وقف مُحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، لحين الحُكم في طلب الرد المُقدم من القيادي الإخواني عصام العريان.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وبدأت الجلسة بإثبات أن ورود كتاب من محكمة استئناف القاهرة، والذي يتضمن وجود دعوى رد مُقامة من المتهم عصام العريان، وانه تحدد لنظرها جلسة 12 أكتوبر، امام الدائرة 19 إيجارات، بمحكمة استئناف القاهرة، وتابع القاضي إثباته بأنه مُرفق بالكتاب تقرير رد مُؤرخ 10 اكتوبر 2017، مُثبت به انتقال مُوظف مُختص من محكمة استئناف القاهرة لعمل إجراءات الرد المُقدم من المتهم بناء على طلبه، وقد تأشر منه على الطلب، وأنه علم بالجلسة والدائرة المحددة، وأنه سوف بيدي أسباب الرد بالجلسة مع مصاريف الدعوى و الكفالة، وذلك بعد لقاءه بهيئة الدفاع.

وأشارت المحكمة، الى ان المُتهم المُشار اليه دون ملحوظة ضمنها أنه تم التوقيع منه باعتبار أن هناك طلب رد مُقدم من المحامي أو منه، ثم تبين له بعد التوقيع انه لا يوجد أصلاً طلب رد منه أو من المحامية، لذلك رأى انه لا وجه لتحديد جلسة لنظر طلب رد لم يُقدم اصلاً.

وأكد القاضي أنه مرفق أيضًا محضر اخطار بطلب الرد، بجميع المتهمين في الدعوى، اشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر و الإرفاق.

وبناء على قررت المحكمة وقف الدعوى حتى يُحكم بطلب الرد، وعلى قلم كتاب المحكمة التربص بالحكم واتخاذ ما يلزم على ضوء ما يقضى به مع استمرار حبس المتهمين.

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