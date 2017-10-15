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أحمد سليمان يحضر جلسة طعنه على لائحة الزمالك أمام مجلس الدولة

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مصراوي Masrawy

أحمد سليمان يحضر جلسة طعنه على لائحة أمام مجلس الدولة

12:19 م الأحد 15 أكتوبر 2017

أحمد سليمان يحضر جلسة طعنه على لائحة الزمالك أمام مجلس الدولة

أحمد سليمان عفيفي

كتب- محمود الشوربجي: 

حضر أحمد سليمان عفيفي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، جلسة طعنه أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري على قرار اعتماد اللائحة التنفيذية للنادي.

وكان سليمان أقام طعنا قيد تحت رقم 32 لسنة 72 قضائية ضد كل من وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالب الطعن بصفة مستعجلة بقبوله شكلا وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرار رقم 50 لسنة 2017 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 197 بتاريخ 29 أغسطس 2017.

كما طالب بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

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