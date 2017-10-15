بعد التحقيق الألماني.. الصحة تُعد فيلماً وثائقياً عن "السياحة العلاجية" بمصر

كتب- أحمد جمعة:

قالت مصادر بوزارة الصحة، إن الوزارة تستعد حالياً لإعداد فيلم وثائقي عن السياحة العلاجية بمصر، ضمن خطتها لجذب الأجانب لتلقي العلاج بـ 16 مستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة والفرق الطبية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنّ الوزارة استقبلت عروضا من بعض شركات الإنتاج التليفزيوني متضمنة تكلفة الإنتاج، على أن تفاضل بينهم خلال الأيام المقبلة.

وتتضمن خطة الوزارة للسياحة العلاجية استقبال المريض منذ وصوله للمطار وإجراء التحاليل والفحوصات وتحديد العلاج اللازم، وذلك من خلال مستشفيات ومراكز طبية تحت إشرافها، وخلال تلقي المريض العلاج يتم تنفيذ برنامج سياحى له لمدة أسبوع يرافقه مرشد لزيارة أهم المعالم السياحية، كما يتم متابعة المرضى طوال فترة علاجهم بعد سفرهم لبلدانهم من خلال وسائل التواصل عبر الانترنت.

يأتي ذلك بعد التحقيق الذي أعده الصحفي الألماني "تيلو ميشكا" عن مزاعم وجود مافيا تجارة الأعضاء في مصر، الأمر الذي اعتبرته وزارة الصحة "يستهدف ضرب السياحة العلاجية بالبلاد".