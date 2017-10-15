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الصحة: علاج 60 ألف مواطن من المنتفعين بمعاش التضامن و"تكافل وكرامة"

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مصراوي Masrawy

الصحة: علاج 60 ألف مواطن من المنتفعين بمعاش التضامن و"تكافل وكرامة"

12:28 م الأحد 15 أكتوبر 2017

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الصحية لــ60 ألف و337 حالة من المنتفعين بمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة من خلال 1037 وحدة رعاية صحية أساسية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.

وأوضحت الدكتورة مني الناقة، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أنه تم إحالة 8 آلاف و616 حالة منهم إلى 108 مستشفى إحالة موزعة على 24 محافظة من محافظات الجمهورية بتكلفة حوالي 18 مليون و781 ألف جنيه.

وأضافت "الناقة" في بيان اليوم الأحد، أنه تم تطبيق البرنامج القومي لمسح حديثي الولادة على 3 مليون و611 ألف طفل حديث الولادة بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية للكشف المبكر عن قصور هرمون الغدة الدرقية الخلقي ومرض الفينيل كيتونيوريا، حيث تم اكتشاف إصابة 2727 حالة بمرض نقص هرمون الغدة الدرقية الخلقي وتحويلهم للتأمين الصحي لتلقي العلاج والمتابعة.

وفي ذات السياق، تم اكتشاف 465 طفل مصاب بمرض الفينيل كيتونيوريا وتم صرف الألبان العلاجية الخاصة لهم ومتابعة حالتهم الصحية لحمايتهم من خطر الإصابة بالتأخر العقلي، مشيرة إلى أنه تم توفير الألبان العلاجية الخاصة بالأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي وتوزيعها عليهم بالمجان بإجمالي تكلفة 146 مليون و595 ألف جنيه.

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