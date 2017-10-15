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بنزيما يعادل رقم خينتو التهديفي مع ريال مدريد

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بنزيما يعادل رقم خينتو التهديفي مع ريال مدريد بنزيما يعادل رقم خينتو التهديفي مع ريال مدريد

التحرير

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عادل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، رقم فرانشيسكو خينتو، التهديفي مع ريال مدريد، والبالغ 182 هدفًا بعدما سجل في مباراة خيتافي، أمس في الدوري الإسباني والتي فاز بها الريال بنتيجة (2-1)، وذلك على الرغم من كون خينتو جناح أيسر بينما يلعب بنزيما في مركز رأس الحربة الصريح.

ويحتل بنزيما بالتالي المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد وبفارق 26 هدفًا عن هوجو سانشيز صاحب المركز السادس في القائمة.

وسجل بنزيما أهدافه مع ريال مدريد بواقع 123 هدفًا في الدوري الإسباني و39 هدفًا في دوري أبطال أوروبا و15 هدفًا في كأس ملك إسبانيا و3 أهداف في للأندية وهدفين في السوبر الإسباني.

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ونجح بنزيما في التتويج بثلاث ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ولقبين في الدوري الإسباني ومثلهما في كأس الملك، ليعد بنزيما بكل تأكيد واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على تاريخ ريال مدريد في 115 عامًا بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

يذكر أن خينتو سجل أهدافه الـ182 في 601 مباراة بينما سجل بنزيما نفس العدد من الأهداف في 372 مباراة فقط.

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التحرير

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