مكافحة المخدرات: مُداهمة 16 بؤرة إجرامية وضبط ٣٦ قضية مخدرات خلال أسبوع

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي وجهات الوزارة المعنية خلال أسبوع، من ضبط 36 قضية.

وتنوعت المضبوطات ما بين كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 11.820 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 76.361 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام، وكمية من مخدر الفودو، وزنت 120 جراما، و6.731 قرص مخدر مختلفة الأنواع.

كما تم استهداف 16 بؤرة إجرامية للإتجار في المواد المخدرة، وبندقية قناصة و38 طلقة نارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجاري تكثيف الجهود واستمرار للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.