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مرتضى منصور يحضر جلسة الطعن على لائحة نادي الزمالك

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مصراوي Masrawy

يحضر جلسة الطعن على لائحة نادي

12:05 م الأحد 15 أكتوبر 2017

مرتضى منصور يحضر جلسة الطعن على لائحة نادي الزمالك

مرتضى منصور

كتب- محمود الشوربجي:

وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي لحضور وقائع جلسة نظر دعوى أحمد سليمان وممدوح عباس ضد لائحة نادي الزمالك.

وكان ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك الأسبق، أقام دعوى أمام القضاء الإداري طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٩٣٦١لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

كما تقدم أحمد سليمان عفيفي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك بطعن على قرار اعتماد اللائحة التنفيذية للنادي.

واختصم الطعن الذي قيد تحت رقم 32 لسنة 72 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالب الطعن بصفة مستعجلة بقبوله شكلا وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرار رقم 50 لسنة 2017 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 197 بتاريخ 29 أغسطس 2017.

كما طالب بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

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مصراوي Masrawy

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