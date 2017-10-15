تأييد براءة 4 أعضاء بـ"أولتراس أهلاوي"

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وتأييد براءة 4 متهمين من المنتمين لرابطة "أولتراس أهلاوي" على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر

وقال المحامي محمد رشوان، دفاع المتهمين، في تصريحات لمصراوي، إن القضية تضم 8 متهمين بينهم 4 أطفال، وتم القبض عليهم خلال عام 2016 أمام النادي الأهلي بالجزيرة.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت في وقت سابق، ببراءة 4 متهمين مما نسب إليهم من اتهامات، وقدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم المحكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "أولتراس أهلاوي"، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة وحيازة مفرقعات دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين من أمام النادي الأهلي بالجزيرة خلال حضورهم لتدريب الفريق قبل مواجهة الزمالك عام 2016