أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأييد براءة 4 أعضاء بـ"أولتراس أهلاوي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأييد براءة 4 أعضاء بـ"أولتراس أهلاوي"

12:03 م الأحد 15 أكتوبر 2017

تأييد براءة 4 أعضاء بأولتراس أهلاوي

كتب – محمود السعيد:
قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وتأييد براءة 4 متهمين من المنتمين لرابطة "أولتراس أهلاوي" على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر
وقال المحامي محمد رشوان، دفاع المتهمين، في تصريحات لمصراوي، إن القضية تضم 8 متهمين بينهم 4 أطفال، وتم القبض عليهم خلال عام 2016 أمام النادي الأهلي بالجزيرة.
كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت في وقت سابق، ببراءة 4 متهمين مما نسب إليهم من اتهامات، وقدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم المحكمة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "أولتراس أهلاوي"، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة وحيازة مفرقعات دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر.
وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين من أمام النادي الأهلي بالجزيرة خلال حضورهم لتدريب الفريق قبل مواجهة عام 2016

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العثور على جثة عجوز متعفنة داخل شقة بالدقي.. ومصدر: توفيت منذ 6 أيام

    أخبار

  • الدستورية العليا: القضاء العادي صاحب الاختصاص بنظر دعاوي التظاهر

    أخبار

  • ضبط موظف بريد حّول 70 ألف جنيه من أموال متوفيين لشقيقة زوجته

    أخبار

  • ضبط عاطل وميكانيكي سرقا سيارة سائق في إسطبل عنتر

    أخبار

إعلان

c8f3fa4eab.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري