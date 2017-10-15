‏‫ضبط مدير محطة وقود استولى على 925 ألف لتر مواد بترولية في القليوبية

كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، القبض على مدير محطة وقود استولى على 925 ألف لتر مواد بترولية في القليوبية.

وردت معلومات إلى اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية للتموين، مفادها قيام المسئولين عن محطة تمويل وقود السيارات بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بحيازة وتجميع كمية كبيرة من المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ضباط الإدارة من ضبط المدير المسئول وبمراجعة السجل تبين تصرفه في 888 ألف لتر "بنزين وسولار".

وبفحص التنكات تبين وجود 37 ألف لتر مواد بترولية قام المتهم بتجميعها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء.