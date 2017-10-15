تأجيل إعادة محاكمة متهم بالتظاهر بالعجوزة لـ 14 نوفمبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد، في القضية المعروفة إعلامياً، بأحداث شغب العجوزة، لجلسة 14 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لمرافعة الدفاع

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى بغرفة المداولة .

وكانت قضت محكمة جنايات الجيزة في وقت سابق بحبس المتهم غيابيا 3 سنوات بتهمة بالتظاهر بدون تصريح .