كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة ومركز كرداسة برئاسة المستشار أحمد عقرب تجديد حبس متهم بسرقة فيلا الفريق مجدي حتاتة رئيس أركان حرب القوات المسلحة في عهد مبارك بمنطقة كرداسة 15 يوما، وطلبت النيابة ضبط واحضار ٤آخرين متهمين بالاشتراك مع المتهم الرئيسي في واقعة السرقة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

جاءت البداية بتلقي رئيس مباحث مركز منشأة القناطر، بلاغا من الفريق مجدي حتاتة رئيس أركان حرب القوات المسلحة في عهد مبارك، يفيد بقيام مجهولين بسرقة الفيلا خاصته

بالتحريات ثبتت صحة أقوال المبلغ وبناء على ذلك تم اتخاذ اللازمة وبتكثيف الجهود تم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم 5 متهمين وقد تمكن ضباط القسم من القبض على أحدهم و"سيد .ش" في الثلاثينات من عمره ويعمل نقاش.

وكشفت التحقيقات التي أجرها أحمد عقرب وكيل نيابة إمبابة وكرداسة، أن المتهم كان على علاقة بالحارس المكلف بحراسة فيلا المجني عليه، وتبين أنه على علم بكافة تحركات مالك الفيلا واستغل عدم تواجدهم وقام بسرقتها بالاشتراك مع أخرين حيث قاموا بسرقة نقود وهواتف محمولة ولاب توب.

وبمواجهة المتهم خلال التحقيقات بتحريات المباحث، أنكر ارتكابه الواقعة .