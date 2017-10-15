إحالة مديري الإدارة القانونية والقضايا بمطاحن مصر الوسطى بالفيوم للمحاكمة

كتب- عمرو علي:

أحالت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، مديرَيْ الإدارة القانونية والقضايا فى شركة مطاحن مصر الوسطى "فرع الفيوم"، إلى المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة؛ بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام- في القضية رقم 160 لسنة 59 قضائية عليا، أن فطين سليمان محمد، مدير الإدارة القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى "فرع الفيوم"، وإيهاب أحمد قرني، مدير عام القضايا بالشركة، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد القانونية والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين المعمول بها، ولم يحافظا على أموال وممتلكات الشركة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، عن أن المتهم الأول تقاعس عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المقامة من "عيد شعبان محمد" المؤيد استئنافيًا بإلزام الشركة بدفع 535 ألفا و472 جنيها قيمة المبالغ الناشئة عن عقود توريد القمح، بالإضافة إلى فائدة قدرها 5% سنويًا من تاريخ المطالبة، بما أدى إلى تكبد جهة عملهما تلك الفوائد بسبب إهمال المتهم الثاني في الإشراف على أعماله مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه