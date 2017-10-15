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العثور على جثة عجوز متعفنة داخل شقة بالدقي.. ومصدر: توفيت منذ 6 أيام

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة عجوز متعفنة داخل شقة بالدقي.. ومصدر: توفيت منذ 6 أيام

11:47 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

العثور على جثة عجوز متعفنة داخل شقة بالدقي.. ومصدر: توفيت منذ 6 أيام

العثور على جثة عجوز

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، اليوم الأحد، ملابسات انبعاث رائحة كريهة من شقة بمنطقة الدقي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن قوة من قسم الدقي بقيادة العميد محمد الطويل، مأمور القسم، توجهت إلى محل البلاغ، وتم تكسر الباب، لافتا بأنه عثر على جثة سيدة في حالة تحلل.

وأوضح المصدر، أن تحريات العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أشارت إلى أن السيدة في العقد السابع من العمر، تقيم بمفردها، وأن الوفاة تعود إلى 6 أيام.

وأشار المصدر، إلى أن فريق من المباحث بقيادة المقدم أمثل حرحش، عاين مداخل ومخارج الشقة، وتبين سلامتها، ومل يعثر على أي بعثرة في محتويات الغرفة.

وأكد المصدر أنه تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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مصراوي Masrawy

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