كيف تتناول كميات طعام كبيرة وتنقص وزنك في نفس الوقت؟

كتب - هشام عواض:

قال الكابتن محمد باتيستا، مدرب اللياقة البدنية، إن الحرمان من الطعام لإنقاص الوزن شيء قاسي، للذين يحبون تناول الطعام كثيرًا وبكميات كبيرة، لكن هناك طريقة لتناول الكثير من الطعام وفي نفس الوقت تنقص الوزن.

أضاف "باتيستا"، لـ"مصراوي"، أن يمكن للشخص تناول الأرز أو المكرونة وإضافة معهم الكثير من الخضروات، مثل البسلة أو الجزر لزيادة كميات الطعام، وهذه الطريقة لن يزيد من السعرات الحرارية.

وذكر "باتيستا"، لو طبخت 100 جرام أرز، بمقدار 360 سعر حراري لو ضفت عليهم معلقة زيت 8 جرام، ستحصل على طبق أرز وزنه 225 جرام، وسعراته 410 سعر حراري.

ولو طبخت 50 جرام أرز، سعراتهم حوالي 180 سعر، مع ملعقة زيت 8 جرام 65 سعر، بالإضافة إلى 200 جرام خضروات مشكل سعراتهم تقريبًا 100 سعر حراري، ستحصل على طبق وزنه حوالي 500 جرام وسعراته 345 سعر فقط.

وأوضح "باتيستا"، ولو أردت طهي المكرونة وضفت لها بروكلي أو خضروات متنوعة، أو مشروم وفلفل ألوان، ستعطي نفس الفائدة.

وأكد مدرب اللياقة البدنية، إن بالإضافة للشبع بتناول كميات كبيرة من الطعام، سوف تحصل على فوائد الخضراوات من الفيتامينات والألياف في وجبتك أيضاً وهو ما سيضاف الفائدة.