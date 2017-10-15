مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرين، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" جنوب نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفقي بني سويف والمنيا، جثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، و9 مصابين بكدمات وكسور متفرقة يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وأشارت التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الأجرة أدت إلى انقلاب السيارة نتيجة السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.