تحويل 900 بطاقة تموينية للمغتربين في بورسعيد
تحويل 900 بطاقة تموينية للمغتربين في بورسعيد
12:12 م الأحد 15 أكتوبر 2017
بطاقة تموينية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن تحويل 900 بطاقة تموينية للمغتربين بالمحافظة، منعا لازدواجية الصرف من محل إقامتهم الأصلي.
وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في تصريحات صحفية، إن الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على تحويل بطاقات التموين للأسر الوافدة من المحافظات الأخرى ويعملون بقرى بحر البقر وسهل الطينة شرق بورسعيد، حتى يتمكنوا من صرف جميع المقرارات التموينية الشهرية المدعمة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه من بين البطاقات المحولة 550 بطاقة بشرق بورسعيد و350 بطاقة تموينية من قرى الجنوب ببحر البقر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز بأقل من وزنها في بورسعيد
-
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالمنيا
-
ضبط صاحبي مخبزين استوليا على 2000 جوال دقيق بكفر الشيخ
-
ضبط 1760 قضية تموينية و1156 جنحة ضد مخابز مخالفة بالمنيا
إعلان
إعلان