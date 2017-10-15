تحويل 900 بطاقة تموينية للمغتربين في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن تحويل 900 بطاقة تموينية للمغتربين بالمحافظة، منعا لازدواجية الصرف من محل إقامتهم الأصلي.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في تصريحات صحفية، إن الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على تحويل بطاقات التموين للأسر الوافدة من المحافظات الأخرى ويعملون بقرى بحر البقر وسهل الطينة شرق بورسعيد، حتى يتمكنوا من صرف جميع المقرارات التموينية الشهرية المدعمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه من بين البطاقات المحولة 550 بطاقة بشرق بورسعيد و350 بطاقة تموينية من قرى الجنوب ببحر البقر.