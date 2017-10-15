بالصور.. "جمعة" يتفقد مشروع مول هيئة الأوقاف في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، يرافقه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، مشروع إنشاء مول تجاري بمدينة الخارجة تنفذه هيئة الأوقاف المصرية.

وأكد الزملوط، أن المشروع يتضمن إقامة مول تجاري به أنشطة تجارية وخدمية واجتماعية وترفيهية لسكان مدينة الخارجة، بتكلفة 6 ملايين جنيه، من موازنة هيئة الأوقاف المصرية ليدخل الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان محافظة الوادي الجديد، استقبلت اليوم الأحد، وزير الأوقاف، في زيارة لمدة يوم واحد يضع خلالها حجر أساس، ويفتتح عدد من المسجد ويلتقي الأئمة والدعاة بالمحافظة، لمناقشة أمور الدعوة والاستماع إلى مطالبهم أئمة المحافظة.