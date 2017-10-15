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"طاقة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط" تجتمع الثلاثاء بمجلس النواب

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مصراوي Masrawy

"طاقة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط" تجتمع الثلاثاء بمجلس النواب

12:09 م الأحد 15 أكتوبر 2017

علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تعقد لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اجتماعًا الثلاثاء المقبل، بمقر مجلس النواب المصري.

يشارك في الاجتماع، ممثلين عن أعضاء الجمعية البالغ عددهم ٣٨ دولة.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ترأس اجتماعي المكتب والمكتب الموسع بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اللذان تم عقدهما في مقر مجلس النواب المصري في 16 سبتمبر الماضي.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قد تسلم في شهر مايو الماضي رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من البرلمان الإيطالي "مجلسي النواب والشيوخ" الذي ترأس الجمعية لمدة عام.

يتولى عبدالعال رئاسة الجمعية لمدة عام اعتبارًا من مايو 2017 حتى مايو 2018، وفقًا لقاعدة التناوب المعمول بها في رئاسة الجمعية بين دول الشمال ودول الجنوب.

ويتألف مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب (رئيسا)، وأربعة نواب هم: بيتر جراسو رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، ولورا بولدريني رئيس مجلس النواب الإيطالي، وأنطونيو تاجاني، رئيس البرلماني الأوروبي، وإسماعيل كهرمان رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بتركيا.

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