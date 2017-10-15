أبو الغيط يتوجه إلى طاجيكستان للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، متوجهًا إلى طاجيسكتان على طائرة خاصة، في زيارة تستغرق يومين يشارك خلالها في فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا وأذربيجان، الذي يبدأ غدًا الاثنين.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى وزراء: الخارجية والمال والاقتصاد في أذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان.

كما تشارك أيضًا مؤسسات التمويل والاتحادات العربية، وتعدّ هذه الدورة الثانية للمنتدى، ويهدف تعزيز التعاون بين المجموعتين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.