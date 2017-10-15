ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الاثنين.. والعظمى بالقاهرة 28

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقسًا معتدلًا على كافة الأنحاء نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فالرياح شمالية غربية، ويصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما عن حالة البحر الأحمر فالرياح شمالية غربية وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 28

الإسكندرية 20 27

مطروح 18 27

بورسعيد 21 28

دمياط 21 27

بلطيم 21 28

الإسماعيلية 17 29

السويس 19 29

العريش 14 28

نخل 10 26

طابا 16 26

الطور 18 27

مرسى علم 22 29

الغردقة 20 30

شرم الشيخ 22 30

رفح 15 27

كاترين 07 22

سيوة 13 27

المنيا 17 28

الفيوم 19 28

رأس سدر 19 27

أبوسمبل 19 32

وسط الدلتا 19 27

أسيوط 15 28

سوهاج 17 29

الأقصر 18 32

أسوان 19 32

شلاتين 22 30

حلايب 24 28

الوادى الجديد 18 29

قنا 18 31