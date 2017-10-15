بالفيديو- الرئيس السيسي يُشيد بفكرة "الروبوت الراقص"

كتب-أحمد مسعد:

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض لمشروع "روبوت حديث" بمبادرة "الرئيس لرواد تكنولوجيا الاتصالات"، إثناء شرح مفصل حول إماكنية عمل الروبوتات في مصر وكيفية تطويرها.

وكان الرئيس وصل صباح الأحد، إلى قاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، ليشهد حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا للاتصالات.

واستمع الرئيس، خلال الجولة، إلى عدد من الطلاب المشاركين في المبادرة بحضور كل من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.