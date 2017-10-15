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بالفيديو- الرئيس السيسي يُشيد بفكرة "الروبوت الراقص"

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مصراوي Masrawy

- الرئيس يُشيد بفكرة "الروبوت الراقص"

11:58 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب-أحمد مسعد:

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض لمشروع "روبوت حديث" بمبادرة "الرئيس لرواد تكنولوجيا الاتصالات"، إثناء شرح مفصل حول إماكنية عمل الروبوتات في وكيفية تطويرها.

وكان الرئيس وصل صباح الأحد، إلى قاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، ليشهد حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا للاتصالات.

واستمع الرئيس، خلال الجولة، إلى عدد من الطلاب المشاركين في المبادرة بحضور كل من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.

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