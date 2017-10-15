8 أخطاء شائعة عند غسل الملابس ..تجنبيها

كتبت- بسمة أبوطالب:

تتبع ربات البيوت دائماً طرق أماتهن فيما يتعلق بالتنظيف وغسل الملابس، على الرغم من أن بعضها غير صحيح. لذا، يعرض موقع "برايت سايت" أكثر الأخطاء شيوعاً المُرتكبة أثناء غسل الملابس كما يلي:

1-تركز ربة المنزل على فرز الملابس حسب الألوان فقط، لكن يجب أن تهتم أيضاً بتقسيمها حسب نوع النسيج. على سبيل المثال، يجب غسل الأقمشة المصنوعة من الصوف بشكل منفصل، ويجب عدم خلط المناشف مع الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

2-لمنع حدوث ثقوب بالملابس الناتجة عن غسل البقع المستعصية، ضعي قطعة من القماش فوق البقعة بعد وضع المسحوق عليها وفركها برفق، وتركها حتى تجف، ثم يتم غسلها بالماء الفاتر.

3-استخدام كميات كبيرة من مسحوق الغسيل يعمل على تراكم البكتيريا والأوساخ على الملابس.

4-يجب عدم ترك "السوستة" -إن وجد- مفتوحة أثناء غسل الملابس في الغسالة، الأمر الذي يمكن أن يسبب تلف باقي الملابس.

5-يفضل فك أزار الملابس قبل غسلها في الغسالة، لتفادي سقوطها أثناء الغسيل.

6-الامتناع عن عصر الملابس الرقيقة حتى لا تتمدد.

7-فحص الجيوب جيداً والتأكد من خلوها من النقود والأوراق حتى لا تفسد باقي الملابس.

8-وضع كمية كبيرة من مبيض الملابس يمكن أن تؤثر على نوع الملابس ولونها.