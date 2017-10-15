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الصحة تبدأ حملة تطعيم تلاميذ المدارس ضد "الديدان المعوية"

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مصراوي Masrawy

الصحة تبدأ حملة تطعيم تلاميذ المدارس ضد "الديدان المعوية"

11:52 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تنفيذ الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية في الفترة من 15وحتى 26 أكتوبر الجاري بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الحملة تستهدف 12.5 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية، بالمدارس الحكومية والأزهرية والخـاصة، عن طريق قرص واحد من عقار مبندازول الخاص بعلاج الديدان المعوية والوقاية منها، مشيراً إلى انه قرص قابل للمضغ وسهل البلع وآمن وفعال ولا يوجد منه أى آثار جانبية، لافتاً إلى ان تكلفة الحملة تقدر بنحو 20 مليون جنيه.

وأضاف قنديل في بيان، أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس" الدودة الدبوسية" متوطنة بجمهورية العربية، مشيراً إلى أن الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان هم الأطفال خاصة في السن المدرسي بالريف والحضر (3 – 12 ) سنة، مؤكداً أن الإصابة بالدودة الدبوسية يأتي لعدم اتباع أساليب النظافة الشخصية والتي تؤدي إلى سهولة انتقال العدوى.

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