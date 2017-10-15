السيسي لأحد طلاب "مجمع الإبداع" بالصعيد: ما هي احتياجاتكم؟

كتب- أحمد مسعد:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجمع الإبداع في الصعيد الذي افتتحه اليوم الأحد، عبر "الفيديو كونفرانس".

ووجه الرئيس، حديثه لأحد طلاب المجمع، خلال حفل تخريج المشاركين في مبادرة "الرئيس لرواد التكنولوجيا للاتصالات"، قائلًا: "ما هي احتياجاتكم لتتمكنوا من خدمة المجتمع؟".

وأجاب الطالب قائلاً: "لدينا كافة الاحتياجات لاستكمال نجاح الفكرة، والاحتياج يأتي في إطار المزيد من التدريبات فقط".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل صباح اليوم الأحد، إلى قاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، ليشهد حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا الاتصالات.

واستمع الرئيس خلال الجولة إلى عدد من الطلاب المشاركين في المبادرة بحضور كل من: المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.