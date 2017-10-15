السيسي يشهد افتتاح مجمع الإبداع بالصعيد عبر "الفيديو كونفرانس"

كتبت- مادي غيث:

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مجمع الإبداع بالصعيد، عبر "الفيديو كونفرنس"، وذلك خلال حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا للاتصالات.

وعُرض شرح للمجمع من خلال القائمين علية، وقال أحد المشاركين إن فكرة المركز تتبنى تحويل الأفكار لمشروعات على أرض الواقع، فيما علق مؤسس مؤسسة حلول للتنمية والتدريب، أن المؤسسة تحاول أن تتواجد بكيان استشاري لأصحاب المشروعات الصغيرة، ومحاولة بتقديم الاستشارات وتقديم التدريبات لهم لرفع المهارات بجامعة أسوان لخلق مشاريع بالمدينة بعد تدهور السياحة بها، كما أن أسوان عاصمة الاقتصاد مما يدفعهم لخلق مشروعات تخدم سكان المدينة.

وقال أحمد منيب، صاحب أحد المشروعات: "وجدنا أن السياح عند ذهابهم للأماكن التاريخية، المعلومات لم تصل لهم بشكل كامل عن المكان المتواجدين به، لذلك قمنا بعمل تطبيق على الموبايل يقوم بشرح كامل عن المكان بالصوت، كما أن السائح يستطيع أن يصور التماثيل والمسلات في الأماكن الأثرية ويقوم التطبيق بشرح قصته للسائح".

وأضاف منيب: "التطبيق في المرحلة التجريبية مع السياح، وسيتم إطلاقة خلال أسبوعين على جميع المواقع والهواتف".

وقالت إحدى المشاركات من شركة سلفني، إن الشركة هي أول شركة "إيجار إلكتروني"، متابعة: "كل بيت في أدوات مش بنستخدمها غير قليل جدًا، ممكن الأدوات دي نستفيد منها غيرنا بإيجارها".

وتابع: "إحنا حلقة الوصل بين الشخص والمستأجر لتسهيل التواصل بينهما، كما أن هذه المبادرة تساعد على ترشيد الاستهلاك".

من جانبه، وصف الرئيس السيسي، الفكرة بـ"الرائعة"، متمنيًا لهم التوفيق في المستقبل.