أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بتقويض سياسة القانون

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بتقويض سياسة القانون

11:57 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

الشرطة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بتقويض سياسة القانون

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

غزة- (أ ش أ):

انتقدت الشرطة الإسرائيلية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اتهمهم فيها بالمسئولية عن "تسونامي من التسريبات" المتعلقة بالتحقيقات معه، واصفين التصريحات بأنها "لا أساس لها"، ومتهمين نتنياهو بتقويض سيادة القانون.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الأخيرة "تؤدي عملها وفقا للقانون والدولة، ونحن لن ننجر إلى هجمات لا أساس لها تهدف إلى عرقلة عمل الشرطة وتقويض شرعية سيادة القانون"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وكانت القناة الثانية الإسرائيلية قد أكدت أن المحققين يعتزمون التحقيق مع نتنياهو مجددا في قضيتين مختلفتين خلال الأسبوعين القادمين، كما سيكون مطلوبا للإدلاء بأقواله في وقت لاحق في قضية أخرى تعرف باسم (القضية 3000)، والتي لا يُعامل فيها نتنياهو كمتهم حتى الآن.

وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي غضبه إزاء التقارير التي كشفت أن الشرطة تعتزم استئناف التحقيق في القضيتين المتهم فيهما بتلقي رشاوى؛ حيث يُتهم نتنياهو بتلقي هدايا بشكل غير شرعي من متبرعين أثرياء (وهي القضية المعروفة باسم القضية 1000)، بالإضافة إلى محادثاته المزعومة مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" من أجل الحصول على تغطية إخبارية أكثر تفضيلا له في مقابل دعم تشريع ضد منافستها صحيفة "إسرائيل اليوم"، وهي القضية المعروفة باسم (القضية 2000).

واتهم نتنياهو المستشار السياسي للشرطة ليئور حوريف بالوقوف خلف هذه التسريبات، الأمر الذي تبعه رد من حوريف ألمح فيه إلى أن هناك "أهداف مستترة" لاتهامات رئيس له وللشرطة، فيما طلب وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان من المدعي العام أفيخاي مندلبليت النظر في تلك اتهامات نتنياهو.

من جانبه، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك على تصريحات نتنياهو.. وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنها تبدأ، نتنياهو في طريقه للخارج، مستعد لإحراق البلاد، عدوان بغيض وخطير على مؤسسات الدولة، عندما يهدد القانون نتنياهو (بيبي) فإن بيبي يهدد القانون".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الطيبي: حكومة نتانياهو الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل

    أخبار

  • نتنياهو يشيد بترامب "الشجاع" في مواجهته لإيران

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • نتنياهو: أي اتفاق فلسطيني يجب أن يشمل نزع سلاح حماس

    أخبار

إعلان

b6231b5f34.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة