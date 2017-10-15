أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مستوطنون يهود يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستوطنون يهود يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

11:52 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

مستوطنون يهود يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

رام الله - (أ ش أ):

استأنفت مجموعات من المستوطنين اليهود، صباح اليوم الأحد، اقتحامها لباحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية مشبوهة في المسجد المبارك، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى طفلاً قرب مدرسة الرشيدية قُبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة، واقتادته الى أحد مراكزها في المدينة.

من جهة ثانية، مّددت محكمة اسرائيلية اليوم، اعتقال الناشط المقدسي رامي الفاخوري، من سكان القدس القديمة، حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وكان الأقصى شهد الأسبوع الماضي، اقتحامات واسعة للمستوطنين استجابة لدعوات ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم، لأنصارها ولجمهور المستوطنين بالمشاركة الواسعة في اقتحاماتٍ جماعية للمسجد الأقصى لمناسبة عيد "العُرش" اليهودي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض اجراءات مشدّدة في مدينة القدس، خاصة وسط المدينة، ومحيط بلدتها القديمة، والتي كان فرضها عشية وطيلة أيام عيد "العُرش" اليهودي، الذي انتهى مساء الخميس الماضي.

وتستمر القوات الإسرائيلية في نشر دوريات عسكرية وشرطية في الشوارع المحاذية والمتاخمة لسور القدس التاريخي، وأخرى في القدس القديمة، كما واصل نصب متاريس وحواجز في العديد من شوارع المدينة ومحاور الطرق فيها.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت يوم أمس باب العامود (أحد أشهر بوابات القدس القديمة) ومنعت دخول أو خروج المواطنين من وإلى البلدة القديمة، بحجة وجود جسم مشبوه تبين في نهاية المطاف أنها حقيبة مدرسية لأحد طلبة القدس.

وتقوم قوات الاحتلال بإيقاف الشبان وسط مدينة القدس، وتحديدا في الشارع الممتد من باب العامود وحتى باب الساهرة، مرورا بشارع السلطان سليمان ووصولا الى شارع صلاح الدين، وتخضعهم لتفتيش استفزازي وأحياناً كثيرة بشكل مهين وبواسطة كلاب بوليسية.

هذا المحتوى من

2f90daff28.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاحتلال الاسرائيل يغلق الطرق لتسهل تدفق المستوطنين على البلدة القديمة

    أخبار

  • مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع دخول الطلاب للمسجد

    أخبار

  • أكثر من 400 مستوطن يقتحمون الأقصى وسط حراسة من الاحتلال

    أخبار

  • هيئات القدس الإسلامية تحذر من تبعات الاقتحامات الواسعة للأقصى

    أخبار

إعلان

887e6d7ef2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف