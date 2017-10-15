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المحكمة العليا بالهند تطالب بمنع لعبة الحوت الأزرق

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مصراوي Masrawy

المحكمة العليا بالهند تطالب بمنع لعبة الحوت الأزرق

11:39 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

المحكمة العليا بالهند تطالب بمنع لعبة الحوت الأزرق

المحكمة العليا في الهند

نيودلهي – (أ ش أ):

طالبت المحكمة العليا في الهند من تشكيل لجنة من الخبراء لمنع ألعاب الواقع الافتراضي الجريئة مثل لعبة تحدي الحوت الأزرق والتي تسببت في دفع العديد من المراهقين والأطفال في الهند وأنحاء العالم إلى الانتحار.

كما سعت المحكمة العليا إلى الحصول على رد الحكومة على طلب التماس بفرض جدار الحماية على هذه الألعاب العنيفة التي تهدد الحياة والموجودة في عالم الإنترنت مثل لعبة الاختناق وتحدي الملح والجليد وتحدي النار وغيرها.

وطالب الالتماس، الذي تقدم به أحد المواطنين، بإصدار توجيه لوزارة تنمية المرأة والطفل لاتخاذ الاحتياطات الواجبة لمنع النشء من الوقوع في مصيدة مثل هذه الألعاب الخطرة.

وطلبت هيئة المحكمة، وفقا لصحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" الهندية، من الحكومة تشكيل اللجنة لإنشاء مثل جدران الحماية هذه وتقديم ردها في 27 أكتوبر الجاري.

يذكر أن جدار الحماية، أو ما يطلق عليه الجدار الناري، هو نظام هدفه منع الدخول غير المصرح به من الإنترنت إلى أجهزة الحاسوب عن طريق التحكم في الصادر والوارد على حركة مرور الشبكة.

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