إصابة 8 في انقلاب ميكروباص بأسيوط
إصابة 8 في انقلاب ميكروباص بأسيوط
11:55 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
أرشيفية
أسيوط - أسامة صديق:
تعرض 8 أشخاص للإصابة، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص"، أسفل كوبرى فيصل.
تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أسفل كوبري فيصل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة.
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