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إصابة 8 في انقلاب ميكروباص بأسيوط

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مصراوي Masrawy

إصابة 8 في انقلاب ميكروباص بأسيوط

11:55 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

إصابة 8 في انقلاب ميكروباص بأسيوط

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

تعرض 8 أشخاص للإصابة، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص"، أسفل كوبرى فيصل.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أسفل كوبري فيصل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة.

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