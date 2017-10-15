إصابة 8 في انقلاب ميكروباص بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

تعرض 8 أشخاص للإصابة، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص"، أسفل كوبرى فيصل.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أسفل كوبري فيصل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة.