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كارثة صحية.. الأسماك تتغذى على لحوم الحمير والخراف النافقة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كارثة صحية.. الأسماك تتغذى على لحوم الحمير والخراف النافقة بالإسكندرية

11:49 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

كارثة صحية.. الأسماك تتغذى على لحوم الحمير والخراف النافقة بالإسكندرية

الأسماك تتغذى على لحوم الحمير

الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت حملة لضباط مباحث في الإسكندرية، عن استخدام لحوم الحمير والحيوانات النافقة كعلف للأسماك بمزارع منطقة الصبحية، وألقت القبض على صاحب مزرعة بحوزته 12 حمارا "حي، نافق" معدة للذبح لتغذية الأسماك.
تعود بداية الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام المدعو"أ.ع.ج" 39 عاما، صاحب مزرعة أسماك، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال ذبح الحمير والحيوانات النافقة وإعدادها كعلف للأسماك بمزرعته بمنطقة الصبحية بسيدي جابر.

وداهمت حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا" وضباط قسم شرطة سيدي جابر ومديرية الطب البيطري"قسم التفتيش على اللحوم" بمديرية الزراعة المزرعة.

وألقت القوات القبض على صاحب المزرعة وآخر يدعى "و.أ.ع" 28 عاما، المدير المسئول عن المزرعة، مقيم بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وبحوزة الأخير بندقية خرطوش تركي الصنع "بدون ترخيص".

وضبط داخل المزرعة 10 حمير حية معدة للذبح، وعدد 2 حمار نافق، وخروف نافق، تم تسليمها إلى حديقة حيوان الإسكندرية، وجار إعدام الحيوانات النافقة بمعرفة الطب البيطري.

حُرر المحضر جنح قسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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