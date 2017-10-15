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إصابة عامل ونفوق 13 رأس ماشية في حريق 4 أحواش بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة عامل ونفوق 13 رأس ماشية في حريق 4 أحواش بسوهاج

11:38 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

إصابة عامل ونفوق 13 رأس ماشية في حريق 4 أحواش بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب عامل بحروق نارية متفرقة بالجسم، ونفقت 13 رأس ماشية وأغنام، اليوم الأحد، في حريق نشب بـ 4 أحواش بناحية أولاد عزاز بمركز سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بناحية أولاد عزاز دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق بحوش ملك كرم كمال أحمد، عامل، وامتداده إلى 3 منازل مجاورة مكونة من طابق واحد ومشيد بالطوب اللبن.

نتج عن ذلك إصابة مالك الحوش الأول بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام.

بسؤال المذكورين رجحوا أن يكون سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالحوش المشار إليه، وأضافوا بنفوق 8 رؤوس ماشية و5 رؤوس أغنام واحتراق كمية من البوص والتبن والأخشاب.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 6661 إداري المركز لسنة 2017.

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