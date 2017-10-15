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إصابة 7 في مشاجرة بالخرطوش بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

إصابة 7 في مشاجرة بالخرطوش بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

11:37 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

إصابة 7 في مشاجرة بالخرطوش بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

أرشيفية

المنوفية- مروة فاضل:

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية بير شمس بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث الباجور، بمشاجرة ومصابين بقرية بير شمس دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين وإصابة 7 أشخاص من العائلتين بكدمات وسحجات ورش خرطوش.

بسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدي بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم في الواقعة "فرد خرطوش عيار 12"، تحرر عن ذلك المحضر رقم 20046 جنح مركز الباجور لسنة 2017، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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