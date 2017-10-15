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مقتل سيدة وإصابة عامل في مشاجرة بالسلاح لخلاف على حد فاصل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مقتل سيدة وإصابة عامل في مشاجرة بالسلاح لخلاف على حد فاصل بسوهاج

11:35 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

مقتل سيدة وإصابة عامل في مشاجرة بالسلاح لخلاف على حد فاصل بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قُتلت سيدة متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالبطن وأصيب عامل، اليوم الأحد، في مشاجرة بالسلاح بمركز جرجا بسبب خلاف على حد فاصل بالأرض الزراعية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بوجود مشاجرة بناحية قرية بيت علام دائرة المركز.

تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" هلال إبراهيم مهدي 19 عاما، عامل، مصابًا بجرح رضي متهتك بفروة الرأس وكسر بالمرفق الأيمن ويقيم بقرية بيت داوود دائرة المركز، و"طرف ثان" مروان أحمد أبوالحسن وجلال محمود مرسي ويقيمان قرية بيت علام دائرة المركز، وذلك بسبب خلافات على حد فاصل بين أرضهم الزراعية بناحية بيت علام دائرة المركز.

بسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وإطلاق أعيرة نارية مما نتج عنه إصابة والدة زوجته المدعوة "حامدة حامد سعيد، 50 عاما، ربة منزل" بطلق ناري بالبطن والتي تصادف تواجدها بمحل الواقعة لزيارة نجلتها، وتم نقلها للمستشفى المركزي وتوفيت عقب وصولها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، حُرر عن ذلك المحضر رقم 11397 جنح المركز لسنة 2017.

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