دراسة: النساء أكثر سخاءً وطيبة من الرجال

كتبت- ميرا ماهر:

توصلت دراسة سويسرية حديثة إلى أن النساء أكثر طيبة وسخاءً من الرجال، وفقاً لما أشار إليه موقع "دويتش فيله" الألماني نقلاً عن جريدة "الإندبندنت" البريطانية.

واعتمدت النتائج على دراسة أجريت على أكثر من 56 رجلاً وامرأة، وتم اختبارهم لاتخاذ قرارات اجتماعية يتمحور الكثير منها على تقاسم المال، ولاحظ العلماء وجود تباينات كبيرة بين ما يُحفز الرجل والمرأة.

وأوضح الموقع أن عقول الرجال والنساء تتصرف بطريقة مختلفة فيما يخص السلوك الاجتماعي، وتُظهر المرأة بعضاً من أشكال اللطف أكثر من الرجل، الذي يغلب على طبيعته "الأنانية".

وأفادت جامعة زيوريخ السويسرية أن "الدوبامين" وهي مادة تؤثر على السلوك والأحاسيس، هي ما تُحفز النساء على الطيبة، في حين يحفز الرجال على الأفكار التي تخدمهم ذاتياً.

وقال "ألكسندر سوتشيك" المشرف على الدراسة: "أظهرت النتائج أن أدمغة النساء والرجال أيضاً تعمل بطرق مختلفة على المستوى الدوائي".

وأضاف أن التباينات بين الجنسين واضحة على المستوى البيولوجي، وليست بالضرورة موروثة، بل قد أن تكون مستمدة من العديد من العوامل الاجتماعية والبيئية.