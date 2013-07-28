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تواصل عمليات الفرز فى الانتخابات البرلمانية بالكويت

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تواصل عمليات الفرز فى الانتخابات البرلمانية بالكويت تواصل عمليات الفرز فى الانتخابات البرلمانية بالكويت

انتهى فرز الأصوات فى الدوائر الأولى والثانية، فيما يتواصل الفرز فى الدوائر الثلاث المتبقية فى انتخابات مجلس الأمة الكويتية، بحسب ما أعلن تليفزيون الكويت الرسمى.

وقال رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير انتخابات مجلس الأمة 2013 المستشار أحمد العجيل إن نسبة الناخبين والناخبات الذين أدلوا بأصواتهم اليوم "جيدة جدا".

وقال العجيل فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقب إغلاق مراكز الاقتراع فى الدوائر الانتخابية الخمس أنه لم تسجل أى مخالفة طوال سير العملية الانتخابية ما عدا بعض الحالات الفردية البسيطة التى تمت معالجتها فى حينها.

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