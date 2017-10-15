«مستقبل وطن» بني سويف يطلق شارة بدء حملة «علشان نبنيها» لدعم السيسي

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عقد وائل محفوظ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، اجتماعا بقيادات الحزب لإعطاء شارة البدء لحملة تجميع مليون استمارة "علشان نبنيها" التي تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقالبدوي النويشي، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في استعادة مكانة مصر العالمية، وعودتها كدولة محورية تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

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وأعلن أمين الحزب عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الحزب، والتنسيق مع باقي المقرات بمختلف المراكز لاقبال المواطنين الراغبين في التوقيع على الاستمارة.