سحر نصر تبحث مع «الإسلامي للتنمية» استراتيجية تعاون بـ3 مليارات دولار

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التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، بندر الحجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على هامش ترؤسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، نهال حلمي مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية، هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وخالد العبودي رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وذكرت وزارة الاستثمار، في بيان، اليوم الأحد، أن الجانبين بحثا، اجراءات تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، مكتبا له في القاهرة، وزيادة دعم البنك لعدد من المشروعات المقبلة في مصر، ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشاريع الابتكارية من خلال الاستثمار في برنامج مصر لريادة الأعمال، إلى جانب تشجيع برامج دعم القدرات في مصر، وتوسع البنك في تقديم خدمات تأمين وضمان الاستمارات الأجنبية، وتشجيع تدفقها إلى السوق المصرية عن طريق المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

ودعت نصر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، للمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. إفريقيا 2017"، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، وأكد "بندر" اعتزامه المشاركة في المؤتمر.

وأوضح رئيس البنك، أن البنك بصدد إعداد استراتيجية تعاون جديدة مع مصر بإجمالي تمويل 3 مليارات دولار، لـ3 سنوات، خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

وعقب ذلك، التقت وزيرة الاستثمار، عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بحضور شهاب مرزبان.

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وأكدت الوزيرة تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع الصندوق، والتي ترجع لعام 1974، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم مشروعات الشباب ليكون لهم دور إيجابي على المستوى الاقتصادي.

وناقش الجانبان، دعم الصندوق، لمبادرة "فكرتك شركتك"، لدعم الشركات الناشئة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في عدة مشروعات، وأشاد "الحمد" بالمبادرة، مؤكدا حرص الصندوق على دعم ريادة الأعمال.

وتطرق الجانبان، إلى دعم قطاعي التعليم والنقل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والنقل، وأكد "الحمد" استعداد الصندوق لدعم القطاعين، خاصة أنه له تجربة ناجحة في قطاع النقل، إذ سبق أن دعم المغرب في هذا القطاع، ولديه استعداد لتكرار التجربة في مصر.

كما التقت الوزيرة، عبد الوهاب البدر رئيس الصندوق الكويتى للتنمية، وبحثا زيادة التعاون بين مصر والصندوق خلال المرحلة المقبلة.