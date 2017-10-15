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السيسي للطفلة مريم: «أنا سعيد بيكي جدًا»

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السيسي للطفلة مريم: «أنا سعيد بيكي جدًا» السيسي للطفلة مريم: «أنا سعيد بيكي جدًا»

التحرير

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داعب الرئيس عبد الفتاح ، خلال زيارته لمعرض رواد تكنولوجيا المستقبل بقاعة المؤتمرات، الطفلة "مريم" التي تعتبر أصغر خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، الذي شهد الرئيس تكريمهم اليوم الأحد.

واستمع السيسي إلى شرح من الطفلة مريم، معربًا عن سعادته بتفوقها وإبداعها قائلًا: "أنا سعيد بيكي يا مريم".

وحرص الرئيس على التقاط صورة تذكارية مع خريجي مبادرة تكنولوجيا المستقبل.

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تأتي البرامج التدريبية لمبادرة التعلم التكنولوجي، بدعم كامل لكل الفئات المستهدفة، وذلك بعد موافقة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، على إتاحة كل البرامج التدريبية للمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي والمعروفة باسم "رواد تكنولوجيا المستقبل" بالمجان وبدعم كامل 100% لكل الفئات المستهدفة في المبادرة.

 

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التحرير

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