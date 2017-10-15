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لجنة حقوق الإنسان بـ"النواب" تنظم زيارة مفاجئة للسجون وأقسام الشرطة

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مصراوي Masrawy

لجنة حقوق الإنسان بـ"النواب" تنظم زيارة مفاجئة للسجون وأقسام الشرطة

11:27 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تحرك وفد برلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قبل قليل، لزيارة أحد الجهات الشرطية، في إطار خطتها لزيارة السجون والاقسام.

ويضم الوفد البرلماني، برئاسة رئيس اللجنة، النائب شريف الورداني أمين سر اللجنة، والنائبة إيمان خضر، والنائبة هيام حلاوة، والنائبه سولاف درويش، والنائب أحمد شعيب النائب مجدى سَيْف.

يشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للجنة حقوق الإنسان للسجون والأقسام الشرطية خلال دور الانعقاد الثالث، حيث قامت بزيارة سابقة إلي أقسام روض الفرج، وعين شمس، والشرابية، ودار السلام والوراق، وقسم إمبابة، والعمرانية

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