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نائبة وزير الصحة تتواصل مع "الداخلية" لمنع تداول ملابس"أطفال داعش"

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مصراوي Masrawy

نائبة وزير الصحة تتواصل مع "الداخلية" لمنع تداول ملابس"أطفال داعش"

11:25 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

كتب - أحمد جمعة:

استنكرت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، تداول ملابس تنكرية للأطفال في الأسواق المصرية، وتحمل صورا لتنظيم داعش الإرهابي، وتدعو للفكر المتطرف المتشدد.

وأكدت نائب وزير الصحة، أنها تواصلت مع مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء محمد يوسف، وطلبت ضرورة منع تداول هذه الملابس، واعترضت بشدة علي تواجد لَبْس الإرهابي في السوق المصري، محذرة من الترويج له.

وطالبت "شوقي" في تصريحات الأحد، باتخاذ جميع الإجراءات الرادعة لوقف تداول تلك الملابس في السوق المحلية، ومعرفة السوق الواردة منها، لحصر حجم المشكلة في .

وأكدت مايسة شوقي أن تداول الفكر الإرهابي يشكل خطرا جسيما علي المجتمع المصري، ويجب أن يواجه بكل حزم وردع، وأن تداوله في شكل زي للأطفال هو استغلال لهم في الدعاية للفكر المتطرف المرفوض في مجتمعنا المصري.

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