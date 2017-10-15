أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور - تعرف أسوء حالات "الحمامات" العامة في العالم.. تدفع الناس لقضاء الحاجة في الخلاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - تعرف أسوء حالات "الحمامات" العامة في العالم.. تدفع الناس لقضاء الحاجة في الخلاء

11:31 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

  • عرض 8 صورة

    b77875fbf8.jpg

  • عرض 8 صورة

    b74a4e7c61.jpg

  • عرض 8 صورة

    ba93de609a.jpg

  • عرض 8 صورة

    7055dd2017.jpg

  • عرض 8 صورة

    3f94371cec.jpg

  • عرض 8 صورة

    5eeab75e8c.jpg

  • عرض 8 صورة

    5411d5c293.jpg

  • عرض 8 صورة

    fc28b72731.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"دمى حية وقرية مسكونة".. أكثر 9 معالم سياحية مرعبة في العالم

كتب- أحمد عصام روّاي:

عبرت المصورة الأمريكية "أندريا بروس" عن معاناتها في تصوير الأماكن النائية وبلدان العالم الثالث، فقالت: "إن أهم ما يشغل تفكيرها هو طرق المواصلات والطعام وحال الحمامات العامة، فنظافة الحمامات العامة وسلامة نظام الصرف الصحي هي من أهم علامات أولويات الحكومات المختلفة".

وأضافت أن هذا الموضوع الذي شغل بالها لفترة طويلة هو ما دفعها لالتقاط الصور التي نُشرت على موقع "ناشيونال جيوجرافيك" تحت عنوان "قضاء الحاجة في الأماكن المفتوحة".

ومن أهم الأماكن التي صورتها "أندريا" هي الهند وهاييتي وفييتنام.

 

1- الهند:

تعهدت بإنشاء 100 ألف حمامًا عامًا، ولكن المشكلة هي تغيير ثقافة الشعب الذي تعوّد على قضاء الحاجة في الأراضي الفضاء والاستحمام في الأنهار، وإقناعه بضرورة استخدام هذه الحمامات.

 

2- فييتنام:

نجحت الحكومة الفييتنامية في تقليل نسبة قضاء الحاجة في العراء من 39% إلى 0% في السنوات الماضية، إلا أنه ما زالت هناك بعض الشكوك لدى العامة من تصويرهم عن طريق كاميرات المراقبة بداخل تلك الحمامات.

 

3- هاييتي:

أثرت الأعاصير الماضية على البنية التحتية لدولة هاييتي -التي كانت ضعيفة بالأساس- مما أدى إلأى انتكاسة في نسبة مستغلي العراء لقضاء الحاجة، مما أدى لتفشي العديد من الأوبئة مثل الكوليرا.

 

وبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإن التبول والتبرز في العراء وغيرها من العادات الصحية الخاطئة، يتسبب في انتشار الأوبئة، مما يسبب ارتفاعًا جليًا في عدد الوفيات وخاصة بين الأطفال بسبب مناعتهم الضعيفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تعرف على موقع البلدان العربية بين أغلى وجهات العالم السياحية

    هو وهي

  • أفضل الأماكن السياحية للسفر إليها في شهر أكتوبر

    هو وهي

  • إذا كنت ترغب في السفر للمريخ.. احجز التذكرة على موقع ناسا

    هو وهي

  • بالصور.. تعرف على حياة "نصف رجل" في أمريكا

    هو وهي

إعلان

ab74f6ca4b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة