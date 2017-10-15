بالصور - تعرف أسوء حالات "الحمامات" العامة في العالم.. تدفع الناس لقضاء الحاجة في الخلاء

كتب- أحمد عصام روّاي:

عبرت المصورة الأمريكية "أندريا بروس" عن معاناتها في تصوير الأماكن النائية وبلدان العالم الثالث، فقالت: "إن أهم ما يشغل تفكيرها هو طرق المواصلات والطعام وحال الحمامات العامة، فنظافة الحمامات العامة وسلامة نظام الصرف الصحي هي من أهم علامات أولويات الحكومات المختلفة".

وأضافت أن هذا الموضوع الذي شغل بالها لفترة طويلة هو ما دفعها لالتقاط الصور التي نُشرت على موقع "ناشيونال جيوجرافيك" تحت عنوان "قضاء الحاجة في الأماكن المفتوحة".

ومن أهم الأماكن التي صورتها "أندريا" هي الهند وهاييتي وفييتنام.

1- الهند:

تعهدت الحكومة بإنشاء 100 ألف حمامًا عامًا، ولكن المشكلة هي تغيير ثقافة الشعب الذي تعوّد على قضاء الحاجة في الأراضي الفضاء والاستحمام في الأنهار، وإقناعه بضرورة استخدام هذه الحمامات.

2- فييتنام:

نجحت الحكومة الفييتنامية في تقليل نسبة قضاء الحاجة في العراء من 39% إلى 0% في السنوات الماضية، إلا أنه ما زالت هناك بعض الشكوك لدى العامة من تصويرهم عن طريق كاميرات المراقبة بداخل تلك الحمامات.

3- هاييتي:

أثرت الأعاصير الماضية على البنية التحتية لدولة هاييتي -التي كانت ضعيفة بالأساس- مما أدى إلأى انتكاسة في نسبة مستغلي العراء لقضاء الحاجة، مما أدى لتفشي العديد من الأوبئة مثل الكوليرا.

وبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإن التبول والتبرز في العراء وغيرها من العادات الصحية الخاطئة، يتسبب في انتشار الأوبئة، مما يسبب ارتفاعًا جليًا في عدد الوفيات وخاصة بين الأطفال بسبب مناعتهم الضعيفة.