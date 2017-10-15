قاسم سليماني في كردستان لإجراء محادثات حول الأزمة مع بغداد
قاسم سليماني في كردستان لإجراء محادثات حول الأزمة مع بغداد
11:37 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
قاسم سليماني قائد فيلق القدس
لندن – (بي بي سي):
قال مسؤول كردي إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وصل إلى إقليم كردستان.
وأضاف المسؤول أن زيارة سليماني تهدف للإجراء محادثات حول الأزمة الدائرة مع بغداد بعد إجراء استفتاء الانفصال عن العراق.
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