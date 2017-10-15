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قاسم سليماني في كردستان لإجراء محادثات حول الأزمة مع بغداد

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مصراوي Masrawy

قاسم سليماني في كردستان لإجراء محادثات حول الأزمة مع بغداد

11:37 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

قاسم سليماني في كردستان لإجراء محادثات حول الأزمة مع بغداد

قاسم سليماني قائد فيلق القدس

لندن – (بي بي سي):

قال مسؤول كردي إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وصل إلى إقليم كردستان.

وأضاف المسؤول أن زيارة سليماني تهدف للإجراء محادثات حول الأزمة الدائرة مع بغداد بعد إجراء استفتاء الانفصال عن العراق.

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