قاسم سليماني في كردستان لإجراء محادثات حول الأزمة مع بغداد

لندن – (بي بي سي):

قال مسؤول كردي إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وصل إلى إقليم كردستان.

وأضاف المسؤول أن زيارة سليماني تهدف للإجراء محادثات حول الأزمة الدائرة مع بغداد بعد إجراء استفتاء الانفصال عن العراق.