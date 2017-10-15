ناشر مجلة إباحية يسعى للإطاحة بترامب

لندن – (بي بي سي):

نشر مالك مجلة إباحية إعلاناً في صحيفة واشنطن بوست يعد بمكافأة مالية ضخمة لمن يقدم معلومات تقود لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واحتل الإعلان الذي نشره لاري فلينت صفحة كاملة ووعد فيه بتقديم مكافأة مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

وقال فلينت الذي يملك مجلة هيسلر إنه من واجب كل أمريكي عزل ترامب قبل فوات الأوان.

وفلينت كان من داعمي ترشح هيلاري كلينتون للرئاسة الأمريكية.