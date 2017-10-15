أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ناشر مجلة إباحية يسعى للإطاحة بترامب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ناشر مجلة إباحية يسعى للإطاحة بترامب

11:33 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

ناشر مجلة إباحية يسعى للإطاحة بترامب

لندن – (بي بي سي):

نشر مالك مجلة إباحية إعلاناً في صحيفة واشنطن بوست يعد بمكافأة مالية ضخمة لمن يقدم معلومات تقود لعزل الرئيس الأمريكي دونالد .

واحتل الإعلان الذي نشره لاري فلينت صفحة كاملة ووعد فيه بتقديم مكافأة مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

وقال فلينت الذي يملك مجلة هيسلر إنه من واجب كل أمريكي عزل ترامب قبل فوات الأوان.

وفلينت كان من داعمي ترشح هيلاري كلينتون للرئاسة الأمريكية.

هذا المحتوى من

41f59c7881.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أسوشيتيد برس: ترامب يُثير الفوضى

    أخبار

  • فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على استراتيجية ترامب حول إيران

    أخبار

  • أبرز ملامح استراتيجية ترامب الجديدة حول إيران

    أخبار

  • ترامب يهدد بوقف عمل شبكات إخبارية أمريكية لبثها "أخبارا كاذبة"

    أخبار

إعلان

ee0c26cb0e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة