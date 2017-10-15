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مصر تؤكد وقوفها مع حكومة الصومال في مواجهة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

تؤكد وقوفها مع حكومة الصومال في مواجهة الإرهاب

11:30 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

مصر تؤكد وقوفها مع حكومة الصومال في مواجهة الإرهاب

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (د ب أ):

أدانت مصر اليوم الأحد الهجوم الانتحاري، بواسطة شاحنة مفخخة، الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي اليوم، على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب.

وأشارت إلى أن تلك الأعمال الآثمة لن تفت في عضد الشعب الصومالي نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار.

صرح مسؤول أمني صومالي بأن عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع أمس السبت في تقاطع طرق في العاصمة الصومالية مقديشو ارتفع إلى أكثر من 90 قتيلا.

ووصف الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الهجوم بأنه مأساة وطنية، ودعا الشعب إلى مساعدة الضحايا بالتبرع بالدم ، وأعلن حدادا وطنيا لثلاثة أيام.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن وزير الإعلام عبد الرحمن عمر يريسو رجح أن تكون حركة الشباب الأصولية المسلحة هي من تقف وراءه.

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